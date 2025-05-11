Beşiktaş Adana Demirspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Adana Demirspor maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Adana Demirspor le Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Adana Demirsporile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Adana Demirspormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Adana Demirspor maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Adana Demirspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Adana Demirspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPORİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş :

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Adana Demirspor:



BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Adana Demirspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.