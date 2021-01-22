Beşiktaş, Aaron Ramsey transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti
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Beşiktaş, Aaron Ramsey transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti

22.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:04

Forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş orta sahaya da takviye yapmayı düşünüyor. Siyah-beyazlılar, transfer gündemine gelen Juventus'un orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti.

Adem Ljajic'i elden çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar, Aaron Ramsey'i kiralama planı yapıyordu ancak bu transferde Galli oyuncunun yüksek maliyeti en büyük engel olarak Beşiktaş'ın karşısına çıktı.

Bütçe konusunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle aralarında Merih Demiral'ın de bulunduğu bazı isimleri satmaya hazırlandığı iddia edilen Juventus'ta Ramsey yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. 30 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için isteyeceği ücretin 2 ile 3 milyon euro arasında olması bekleniyor.

BU RAKAMI DEVRE ARASINDA KARŞILAMALARI ZOR

Finansal Fair-Play nedeniyle forvet transferi için 1 milyon euro bütçe ayırabilen Kartal'ın böyle bir rakamı devre arasında karşılaması zor gözüküyor.

Siyah-beyazlıların bu dönemde işi bitiremezse yeni sezon için Ramsey'yle şartları konuşacakları bildirildi.

(Fanatik)

Beşiktaş, Aaron Ramsey transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti
Haber Yorumları (3)
BJK: BİZE YILDIZ FUTBOLCU LAZIM DEĞİL, BİZE TAKIM İÇİN RUHUNU VERECEK GENÇLER LAZIM, BİZDE YILDIZ OLSUNLAR, YILDIZLAR VARKEN BU TAKIM 4. OLDU, YAŞLI VE MİLADI DOLMUŞ FUTBOLCU İSTEMİYORUZ
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SOLAYAK: Şimdilik ayakkabısını alsınlar gelecek bahara belki onuda alırlar.
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KARAKARTAL: SAHADA KONUŞAMAYAN DİLİ TUTULANLAR BURDA ATIP TUTUYOR :)))) SENDE HAKLISIN KARDEŞ HAZMEDİLMEZ BİR BAŞARIMIZ VAR İSTANBUL SİYAH BEYAZ MANŞETİNE GİT SEN :)
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