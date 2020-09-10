Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gökhan Töre henüz hiçbir takımla anlaşmadığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a 4 milyon TL ödeyip sözleşmesini fesheden Gökhan Töre'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Adı son günlerde eski takımı Beşiktaş ile anılan 28 yaşındaki kanat oyuncunun menajeri Ali Pektaş'ın siyah beyazlı yöneticiler ile Nevzat Demir Tesisleri'nde görüştüğü iddia edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından milli yıldız Gökhan Töre geleceği ile ilgili Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.

"MENAJERİM KULÜPLERLE İRTİBATTA"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın da görüştüklerini doğruladığı Gökhan Töre yaptığı açıklamada, "Bana her gün tebrik mesajları geliyor. Bazı rakamlar yazılıyor, hepsi gerçek dışı. Ben hiçbir kulüple anlaşmadım. Menajerim Ali Pektaş şu anda kulüplerle irtibatta. Bir gelişme yaşanırsa gereken açıklama yapılır. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Gökhan Töre geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da ligde 23 maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 28 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.