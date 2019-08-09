Beşiktaş'a Portekizli sol bek
Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp, Portekizli futbolcusu Pedro Rebocho'nun Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.
Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp, Portekizli futbolcusu Pedro Rebocho'nun Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonuyla siyah-beyazlı ekibe kiralandığı belirtildi.
Rebocho, bu sezon 2 haftası geride kalan Ligue 2'de 1 maça çıktı. Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısından yetişen Pedro Rebocho, 2017-2018 sezonundan bu yana Guingamp forması giyiyordu.