Beşiktaş'a Portekizli sol bek

09.08.2019 01:22

Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp, Portekizli futbolcusu Pedro Rebocho'nun Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonuyla siyah-beyazlı ekibe kiralandığı belirtildi.

Rebocho, bu sezon 2 haftası geride kalan Ligue 2'de 1 maça çıktı. Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısından yetişen Pedro Rebocho, 2017-2018 sezonundan bu yana Guingamp forması giyiyordu.

Kaynak: AA