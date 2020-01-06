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Beşiktaş'ın hedefindeki Dabbur'u West Ham da istiyor

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Sevillalı Munas Dabbur'u RB Salzburg, Sporting ve West Ham da istiyor.

06.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:47
Beşiktaş'ın hedefindeki Dabbur'u West Ham da istiyor

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen , rotasını 'ya çevirdi. Marca'nın haberine göre, siyah beyazlılar, Sevilla'da forma şansı bulmakta zorlanan Munas Dabbur'u kiralamak istiyor.

BU SEZON 9 MAÇTA 3 GOL ATTI

27 yaşındaki futbolcunun menajeri, Beşiktaş'ın haricinde RB , Sporting ve West Ham'ın da Dabbur'un peşinde olduğunu belirtti. Bu sezon Endülüs ekibiyle 9 resmi maça çıkan Dabbur, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

(Goal)

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