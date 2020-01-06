Beşiktaş'ın hedefindeki Dabbur'u West Ham da istiyor

06.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:47

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını İspanya'ya çevirdi. Marca'nın haberine göre, siyah beyazlılar, Sevilla'da forma şansı bulmakta zorlanan Munas Dabbur'u kiralamak istiyor.

BU SEZON 9 MAÇTA 3 GOL ATTI

27 yaşındaki futbolcunun menajeri, Beşiktaş'ın haricinde RB Salzburg, Sporting ve West Ham'ın da Dabbur'un peşinde olduğunu belirtti. Bu sezon Endülüs ekibiyle 9 resmi maça çıkan Dabbur, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

(Goal)