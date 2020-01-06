Beşiktaş'ın hedefindeki Dabbur'u West Ham da istiyor
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Sevillalı Munas Dabbur'u RB Salzburg, Sporting ve West Ham da istiyor.
Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını İspanya'ya çevirdi. Marca'nın haberine göre, siyah beyazlılar, Sevilla'da forma şansı bulmakta zorlanan Munas Dabbur'u kiralamak istiyor.
BU SEZON 9 MAÇTA 3 GOL ATTI
27 yaşındaki futbolcunun menajeri, Beşiktaş'ın haricinde RB Salzburg, Sporting ve West Ham'ın da Dabbur'un peşinde olduğunu belirtti. Bu sezon Endülüs ekibiyle 9 resmi maça çıkan Dabbur, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
(Goal)