Beşiktaş'a gözdağı verdiler! Hollanda Ligi'nde Ajax, sahasında Cambuur'u 9-0 yendi

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 28 Eylül'de Beşiktaş'la karşılaşacak olan Ajax, Hollanda Ligi'nde adeta gövde gösterisi yaptı. Hafta içi Sporting'e 5 gol atan Hollanda temsilcisi, ligde oynadığı Cambuur maçında da 9 gol attı.

5. MAÇINDA 4. GALİBİYETİNİ ALDI

Ajax'ın gollerini 16'da Timber, 19'da Berghuis, 29'da Mazraoui, 39 ve 84'te Neres, 60'da Tadic, 64'te Daramy, 67'de Haller ve 76'da Danilo kaydetti. Kırmızı-beyazlı kulüp, Eredivisie'de 5. maçında 4. galibiyetini alırken puanını 13 yaptı.

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