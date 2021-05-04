Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına esprili bir paylaşımla dahil oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına esprili bir paylaşımla dahil oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına Beşiktaş da katıldı. Siyah-beyazlılar, Atiba'nın günümüzdeki fotoğrafını paylaşarak akıma esprili bir şekilde dahil oldu. "#20liyaslarchallenge" etiketi ile ahtapot emojisi notu düşülerek yapılan paylaşım 30 binin üzerinde beğeni aldı.

Sosyal medyada"#20liyaslarchallenge" etiketiyle gündeme oturan akıma Beşiktaş da Atiba'nın fotoğrafıyla katıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki başarılı kaptanının 20'li yaşlardaki fotoğrafını paylaşmak yerine günümüzden bir fotoğrafını paylaşarak akıma esprili bir yaklaşım getirdi. Beşiktaş formasıyla 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, bu dönem çıktığı 37 mücadelede 4 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek kariyer rekoru kırmıştı.

Beşiktaş, 20'li yaş akımına esprili bir paylaşımla dahil oldu
Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına esprili bir paylaşımla dahil oldu
Aklı Türkiye'de kalan Talisca, Instagram'dan heyecanlandıran bir paylaşım yaptı
Aklı Türkiye'de kalan Talisca, Instagram'dan heyecanlandıran bir paylaşım yaptı
Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı
Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı
Derbi öncesi kamera karşısına geçen Larin, 'Benim idolüm Drogba, her yerden gol atarım' dedi
Derbi öncesi kamera karşısına geçen Larin, "Benim idolüm Drogba, her yerden gol atarım" dedi
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Yaşar Güler Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına esprili bir paylaşımla dahil oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 22:48:32. #1.14#

title