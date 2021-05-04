Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına esprili bir paylaşımla dahil oldu
Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına Beşiktaş da katıldı. Siyah-beyazlılar, Atiba'nın günümüzdeki fotoğrafını paylaşarak akıma esprili bir şekilde dahil oldu. "#20liyaslarchallenge" etiketi ile ahtapot emojisi notu düşülerek yapılan paylaşım 30 binin üzerinde beğeni aldı.
Sosyal medyada"#20liyaslarchallenge" etiketiyle gündeme oturan akıma Beşiktaş da Atiba'nın fotoğrafıyla katıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN ESPRİLİ PAYLAŞIM
Siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki başarılı kaptanının 20'li yaşlardaki fotoğrafını paylaşmak yerine günümüzden bir fotoğrafını paylaşarak akıma esprili bir yaklaşım getirdi. Beşiktaş formasıyla 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, bu dönem çıktığı 37 mücadelede 4 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek kariyer rekoru kırmıştı.