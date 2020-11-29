Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti
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Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti

29.11.2020 21:30 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:38

Kadıköy'de 15 yıl sonra tarih tekerrür etti. Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2005 yılındaki galibiyetinde olduğu gibi 10 kişiyle 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş, yıllar sonra Fenerbahçe karşısında Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı.

Ezeli rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen siyah beyazlılar, 10 kişi kaldığı maçta sahadan 4-3 kazandı. Beşiktaş, bu sonuçla Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de kazanmış oldu.

Siyah beyazlılar, son olarak 17 Nisan 2005 tarihinde ezeli rakibini 4-3 mağlup etmişti. O maçta Beşiktaşlı kaleci Oscar Cordoba, 80. dakikada yaptırdığı penaltı sonrası kırmızı kart görmüş ve oyun dışı kalmıştı. Siyah beyazlılar, 3 oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için kaleye forvet mevkiinde oynayan Daniel Pancu geçmişti.

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Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti

PANCU 'KADIKÖY PANTERİ' OLMUŞTU

Penaltı vuruşunda Pancu gole engel olamayınca skor 3-3'e olmuştu. Ancak geri kalan dakikalarda takımının kalesinde başarılı bir performans sergileyen Rumen futbolcu, takımının galibiyetinde büyük rol oynamıştı. 10 kişi kalan Beşiktaş'ın 4. golünü son dakikada Koray Avcı kaydetmişti.

Maç sonrası Beşiktaş'ın Rumen golcüsü Daniel Pancu, Türk futbol tarihine "Kadıköy Panter" olarak geçmişti.

Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti
Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti
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