Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti

Kadıköy'de 15 yıl sonra tarih tekerrür etti. Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2005 yılındaki galibiyetinde olduğu gibi 10 kişiyle 4-3 mağlup etmeyi başardı.