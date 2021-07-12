Besi hayvanları için HİS göleti
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Besi hayvanları için HİS göleti

Besi hayvanları için HİS göleti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Korubaşı Mahallesinde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapım çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Korubaşı Mahallesinde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapım çalışmalarına başladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 1500 adet besi hayvanı göletten faydalanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım hayvancılık ve üretim faaliyetlerine verdiği destekleri arttırarak sürdürüyor. Bu kapsamda üreticilere destek olmak ve gelirlerini arttırmak amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göletleri yapımı ve mevcut göletlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Gördes ilçesi Korubaşı Mahallesi'nde yeni hayvan içme suyu göleti yapımına başladı. Gölet yapımı tamamlandığında Korubaşı Mahallesi'nde bulunan besi hayvanlarının yanında yaban hayvanlarının da göletten faydalanacağı belirtildi.

"Büyükşehir tüm gücüyle üreticilerin yanında"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Sera desteğinden arıcılığa, tarımsal sulama tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, fidan desteğinden erken uyarı tahmin istasyonlarına, süt üreticiliğinin desteklenmesinden damla sulama tesislerine kadar her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göletleri konusundaki çalışmalarımız da hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerimizde aralıksız sürüyor. Son olarak Gördes ilçemiz Korubaşı Mahallesinde yeni bir gölet yapımına başladık. Tamamlandığında üreticimizin de elini rahatlatmış olacağız. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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