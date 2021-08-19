BESAŞ'ın "askıda ekmek" uygulaması internete taşındı
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BESAŞ'ın "askıda ekmek" uygulaması internete taşındı

BESAŞ'ın 'askıda ekmek' uygulaması internete taşındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, geleneksel askıda ekmek uygulamasının teknolojiyle uyarlanmış hali olan "Paylaşmak Güzeldir" projesiyle yardım yapmak isteyenlerle, ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüleri kuruyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, geleneksel askıda ekmek uygulamasının teknolojiyle uyarlanmış hali olan "Paylaşmak Güzeldir" projesiyle yardım yapmak isteyenlerle, ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüleri kuruyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında hayırseverler, BESAŞ internet sitesi üzerinden 2'li ekmek, 1 litre süt, 1 kilogram yoğurt, 15'li viyol yumurta ürünlerine istediği miktarda ödeme yaparak bağışta bulunabiliyor. Bağışın karşılığı olan kuponlar da ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Proje kapsamında binlerce ihtiyaç sahibinin ekmek, yumurta, süt ve süt ürünlerinden oluşan temel gıda maddelerine ulaşması sağlandı.

BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, "Geleneksel askıda ekmek uygulamasında olduğu gibi hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyoruz. Yardım yapacak vatandaşlar internet sitemizden bağışta bulunabileceği gibi, dilerlerse firmamıza gelerek bedeli karşılığında kuponları teslim alıp ihtiyaç sahiplerine kendileri de dağıtabiliyor. Yapılan bağışların karşılığı olan kuponlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla belediyemizce belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. 2013 yılında faaliyete başlayan Keles Süt Ürünleri Tesisimiz ile birlikte projemize ürettiğimiz süt ürünlerinden yoğurt, süt ve yumurta kuponunu da ekleyerek yardım kuponları sayısını dörde çıkardık. Bu sayede aslında askıda ekmek gibi, temel gıda olan süt, yumurta ve yoğurdu da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.

Gülşen, ayrıca projenin başladığı günden bu yana 7 milyon TL'ye yakın bağış ve sipariş geldiğini ve bu bedel karşılığında 5,5 milyonun üzerinde ekmek, 4 bin litreye yakın süt, 21 bin kilogramın üzerinde yoğurt ve 1,5 milyon adede yakın yumurtanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını sözlerine ekledi. - BURSA

BESAŞ'ın 'askıda ekmek' uygulaması internete taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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