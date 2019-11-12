BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010412 0,47

Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

12.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:38

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010412 0,47 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050359 0,46 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069407 0,44 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037680 0,43 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069129 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013864 0,28 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015960 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043388 0,60 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061596 0,48 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,115600 0,37 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026913 0,35 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020123 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013925 0,46 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016903 0,39 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034422 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,113893 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,017705 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021074 0,46 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020069 0,21 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021479 0,09 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025683 0,09 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017974 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028327 0,37 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017681 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029354 0,33 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029424 0,33 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029141 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024450 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064961 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063473 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060378 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043778 0,06

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)