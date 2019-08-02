BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053563 0,81
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,053563
|0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040390
|0,64
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036064
|0,44
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,066502
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046490
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013247
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043230
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032428
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,015024
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012056
|0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,016376
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,073122
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019987
|0,94
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,017598
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018751
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011482
|0,14
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,019844
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059999
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021036
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026760
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060710
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,057617
|0,06
Kaynak: AA
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