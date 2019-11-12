BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038489 -0,08

Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.

12.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:38

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038489 -0,08 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,070590 -0,06 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,071164 -0,05 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,040099 -0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019182 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039343 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022055 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031318 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036134 -0,19 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019209 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017925 -0,13 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016635 -0,13 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017518 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017648 -0,11 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017682 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019581 -0,32 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,024549 -0,11 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017248 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022620 -0,10 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021155 -0,09

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)