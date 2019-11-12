BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038489 -0,08
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.
12.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:38
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,038489
|-0,08
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,070590
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,071164
|-0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,040099
|-0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019182
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039343
|-0,62
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022055
|-0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,031318
|-0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036134
|-0,19
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019209
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017925
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,016635
|-0,13
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017518
|-0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017648
|-0,11
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017682
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019581
|-0,32
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,024549
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017248
|-0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,022620
|-0,10
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021155
|-0,09
Kaynak: AA