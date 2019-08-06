BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059893 -0,82
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.
06.08.2019 14:59
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,059893
|-0,82
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,035557
|-0,78
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080527
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091419
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,092300
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014944
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013099
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029954
|-3,22
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035273
|-3,09
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021642
|-1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,034971
|-1,14
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042007
|-1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,103753
|-2,02
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,057371
|-1,98
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,070676
|-1,94
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026267
|-1,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049466
|-1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015971
|-1,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022771
|-1,03
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015934
|-0,98
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010731
|-0,89
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,022876
|-0,52
Kaynak: AA