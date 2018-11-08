Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028757 -0,82
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028757
|-0,82
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,051541
|-0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,043194
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,024001
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,056635
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013372
|-3,65
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013050
|-1,20
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014020
|-1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013189
|-0,89
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013292
|-0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016525
|-1,25
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014321
|-0,51
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014208
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023917
|-0,01