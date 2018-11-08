Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028757 -0,82
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028757 -0,82
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,051541 -0,56
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,043194 -0,51
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024001 -0,50
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,056635 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013372 -3,65
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013050 -1,20
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014020 -1,02
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013189 -0,89
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013292 -0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016525 -1,25
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014321 -0,51
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014208 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023917 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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