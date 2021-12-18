Beş kiloluk olta levreği 750 liraya satışa çıktı - Haberler Ekonomi
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Beş kiloluk olta levreği 750 liraya satışa çıktı

Beş kiloluk olta levreği 750 liraya satışa çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Marmara ilçesinde amatör balıkçı tarafından olta ile yakalanan 5 kiloluk levrek 750 liradan satışa çıktı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde amatör balıkçı tarafından olta ile yakalanan 5 kiloluk levrek 750 liradan satışa çıktı.

Marmara ilçesinde bir amatör balıkçının oltasına 5 kiloluk levrek takıldı. Balıkçı yakaladığı levreği Bandırma Balık Halindeki balıkçıya sattı. Büyük olta levreğini 750 liradan satışa sunduklarını belirten balıkçı Okan Balıbek, "Son yıılarda nadir olarak yakalanan olta levreği Marmara'da bir kişinin oltasına takılmış. O da balığı bize sattı. Biz de 5 kilo gelen olta levreğinin kilosunu 150, hepsini 750 liradan satışa çıkardık. Balığı alacak müşterimize afiyetle yemek nasip olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Beş kiloluk olta levreği 750 liraya satışa çıktı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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