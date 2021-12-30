Ayağı uğurlu geldi! Süper Lig'in gözdesi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini izledi - Haberler Spor
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Ayağı uğurlu geldi! Süper Lig'in gözdesi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini izledi

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un prensipte anlaştığı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, sarı kırmızılı takımın 68 Aksaray Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası 5'inci tur maçını tribünden izledi. Kayserispor, Aksaray'ı 4-0'lık skorla mağlup edip son 16'ya yükseldi.

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un prensipte anlaştığı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, sarı kırmızılı takımın 68 Aksaray Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası 5'inci tur maçını tribünden izledi.

Yukatel Kayserispor'un ara transfer döneminde anlaştığı ilk isim olan Andrea Bertolacci, bugün Kayseri'ye geldi. İtalyan futbolcu Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor maçını tribünden izledi. Kayserispor'un kısa sürede Bertolacci ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAYSERİ FARK ATTI

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki sürprizler akımına katılmadı. Son zamanların formda ekibi, 4-0 gibi net bir skorla bir üst tura adını yazdırdı.

Ayağı uğurlu geldi! Süper Lig'in gözdesi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini izledi

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Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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