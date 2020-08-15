Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı Daha önce adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Mensah, 1 yıllığına Beşiktaş formasını terletecek.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş, Ganalı orta saha oyuncusu için Kayserispor'a 500 bin euro kiralama ücreti ödeyecek.

RESMİYETE DÖKÜLECEK

Öte yandan Mensah'ın 4.5 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Tarafların sözlü olarak anlaşmaya vardığı, hafta içerisinde transferin resmiyete döküleceği ifade edildi.

ATLETICO MADRID GEÇMİŞİ VAR

2015 yılında Atletico Madrid'in 6 milyon euroya transfer ettiği Mensah, Getafe, Vitor Guimares ve Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giydi. Ganalı futbolcuyu 2018'de kiralayan Kayserispor, geçen sezon başında 2.8 milyon euroya yıldız futbolcunun bonservisini almıştı.

TAKIMINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

Kayserispor formasıyla geçen sezon 26 maçta forma giyen Mensah, 5 gol atıp 8 asist yaptı.

Kaynak: DHA