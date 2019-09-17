Berna öztınaz, avrupa insan yönetimi derneği yönetim kurulu üyesi oldu

17.09.2019 13:53

DeFacto'nun İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CHRO) Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği'nin Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Avrupa İnsan Yönetimi Derneği'nin (European Association for People Management- EAPM) 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 dönemi arasında görev yapacak yönetim kurulu üyeleri açıklandı. Türkiye hazır giyim sektörünün lider markalarından DeFacto'nun İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CHRO) Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği'nin yeni yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Böylece 33 ülkeyi temsil eden Avrupa İnsan Yönetimi Derneği'nin altı kişiden oluşan yönetim kuruluna ilk defa Türkiye'den bir üye seçilmiş oldu. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin, (PERYÖN) insan yönetimi alanında dünyadaki en önemli iki otoriteden biri olarak kabul edilen Avrupa İnsan Yönetimi Derneği'ne 1979 yılından bu yana üyeliği bulunuyor.

Türkiye hazır giyim sektörünün lider markalarından DeFacto'da CHRO göreviyle global büyüme ve dönüşüm yolculuğunda insan yönetimi süreçlerini yöneten Öztınaz, iki dönemdir PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı görevini de sürdürüyor.

Kaynak: DHA