Berkün Eber Üstündağ, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
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Berkün Eber Üstündağ, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Berkün Eber Üstündağ, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2001 doğumlu ve 1.90 boyundaki pasör Berkün Eber Üstündağ'ı da kadrosuna kattı.

Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2001 doğumlu ve 1.90 boyundaki pasör Berkün Eber Üstündağ'ı da kadrosuna kattı.

Bursa'nın Voleybol Efeler Ligi'nde tek temsilcisi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takımın başantrenörlüğüne Levent Zoroğlu'nu getiren, Fatih Eren Uğur, Burhan Zorluer ve Serhat Fatih Uzun'u kadrosuna katan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son olarak Berkün Eber Üstündağ ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu İnegöl Belediyespor'da geçiren 2001 doğumlu ve 1.90 boyundaki pasör Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer'in de katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Berkün Eber Üstündağ'ın da kadroya dahil olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, "Bursa'nın Efeler Ligi'ndeki tek temsilcisi olarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Berkün Eber Üstündağ'ın da takımımıza katkı sağlayacağına inancım tam" ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediyespor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Berkün Eber Üstündağ ise, "Takım arkadaşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediyespor'a yakışır bir mücadele sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Voleybola Halkbank'ta başlayan ve geçtiğimiz sezonu İnegöl Belediyespor'da geçiren Berkün Eber Üstündağ, 2018-2019 sezonunda Anadolu Üniversitesi, 2019-2020 sezonunda ise Halkbank'ta forma giydi. Berkün Eber Üstündağ, 2017 yılında 17 Yaşaltı Avrupa Şampiyonası'nda en iyi pasör seçildi.


Berkün Eber Üstündağ, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
Berkün Eber Üstündağ, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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