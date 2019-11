Berke Özer: Fenerbahçe'ye daha da hazır bir şekilde geri döneceğim

23.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:57

Fenerbahçe'den sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanan Berke Özer, "Oynadıkça kendimi daha iyi geliştiriyorum. Hem yabancı dil hem Avrupa... Farklı bir kültür. O da benim için bambaşka bir fırsat. İnşallah Fenerbahçe'ye daha da hazır bir şekilde geri döneceğim" dedi.

Bu sezon başında Fenerbahçe'den Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan Berke Özer, geçtiğimiz gün geçirdiği menisküs ameliyatının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Tedavisine sarı-lacivertli kulüpte devam edilen Özer, A takım antrenmanını izledikten sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA

"3-4 HAFTA SONRA MAÇ OYNAYACAK SEVİYEYE GELECEĞİM"Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Berke Özer, "Belçika'da yaklaşık 14 maç oynadım. Son maçımızda 90'ıncı dakikada son topta sakatlandım. Sonra yapılan doktor kontrollerinin ardından menisküste yırtık olduğunu anladık. Ertesi gün menisküs ameliyatı oldum. Çok şükür sıkıntı olacak bir durum değil. Doktorumuz da 3-4 hafta gibi bir süre verdi. İnşallah 3-4 hafta sonra tekrar maç oynayacak seviyeye gelebileceğim. Şimdi 2-3 günlük daha dinlenmem var. Daha sonra burada fizyoterapistlerimizle çalışmaya başlayacağız" dedi."BELÇİKA'YA MAÇ OYNAMAYA HAZIR HALDE GİTMEK İSTEDİM"Tedavi sürecini Can Bartu Tesisleri'nde geçirecek olan genç kaleci, "Sağ olsun doktorumuz da hocamız da hepsi yardımcımız oldu. Hastaneyle de konuştuk. Fizyoterapistlerle hazırlık sürecini burada geçirelim dedik. Oraya maç oynamaya hazır halde gitmek istedim çünkü burada kendimi daha iyi hazırlayabileceğimi düşündüm. Onlar da bana destek olacaklar ve en iyi şekilde çalışıp aynı şekilde dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE'YE DAHA HAZIR BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİM"Kariyerini sürdürdüğü Belçika'ya alıştığını belirten 19 yaşındaki file bekçisi, "Maç oynadıkça daha da iyi oluyor. Bir kaleci için en önemli şey maç oynamak. Yaşım da daha genç. Maç oynadıkça daha da tecrübe kazanıp daha da gelişiyorsun. Orada bunu buldum. Bu benim için büyük bir şans. Oynadıkça kendimi daha iyi geliştiriyorum. Hem yabancı dil, Avrupa... Farklı bir kültür. O da benim için bambaşka bir fırsat. İnşallah Fenerbahçe'ye daha da hazır bir şekilde geri döneceğim" şeklinde konuştu."ARTIK SÜPER LİG'DE HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL"Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmayla ilgili de konuşan Berke Özer, "Artık Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil. Her maçın kendine göre zorlukları var. Bu sezon geçen sezona göre çok daha iyiyiz. Tek bir hedefimiz var o da şampiyonluk. Geldim antrenmanı da izledim. Herkes çok hazır ve istekli. Sanki herkes şampiyon olmayı o kadar çok istiyor ki, başarıya o kadar aç ki, bu sadece yarın için değil, tüm sezon için önemli bir faktör. Deplasmanda kazanmak çok önemli. Yarın inşallah maçı kazanıp şampiyonluğa bir adım daha atacağız" değerlendirmesini yaptı."FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"Takım arkadaşlarını çok özlediğini de sözlerine ekleyen Berke, "Tekrar bu ortamda olmak, bu ortamı hissetmek çok önemli. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, insana futbolcu olduğunu hissettiren bir kulüp. Burada olmak çok mutluluk verici. Burada olmanın değerini ve önemini bir kez daha anlıyorsunuz. Onlarla beraber olmak benim için büyük moral. İnşallah 2 haftayı en güzel şekilde geçirip Belçika'ya en iyi şeklide dönerim. Takımı her hafta takip ediyorum. Hem televizyonda aynı zamanda hocalarımla, takım arkadaşlarımla telefonda konuşuyorum. Sürekli iletişim halindeyiz. Fırsat buldukça da İstanbul'a gelmeye çalışıyorum. Birkaç kez de geldim, tribünden izledim. Sürekli takipteyiz" diye konuştu.Son olarak taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür eden Berke Özer, "Hepsine çok teşekkür ederim. Sürekli yanımdalar. Onların attığı her mesajı okumaya çalışıyorum. Çok destek oluyorlar. Genç oyunculara böyle destek olmaları gençler için büyük fırsat. Onların desteği arkamızda olduğu sürece inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.