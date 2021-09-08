Berkay'dan flaş Aleyna Kalaycıoğlu itirafı!
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Berkay'dan flaş Aleyna Kalaycıoğlu itirafı!

Berkay'dan flaş Aleyna Kalaycıoğlu itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 24. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında sahne alan Berkay, sevilen şarkılarını İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenen halk konserinde seslendirdi. Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile şarkı çıkarmaya hazırlanan Berkay, Aleyna'nın burun estetiği yaptırdığını doğruladı. İşte detaylar...

Gecede Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünün kutlandığı gecede Belediye Başkanı Ömer Günel "Berkay artık doğal hemşerimizdir. Kuşadalıdır. Artık bizden para almazsınız" diyerek herkesi güldürdü. Berkay ise "çok seviyorum artık buralı sayılırım" dedi.

Berkay konser öncesinde ise basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altın Güvercin Beste Yarışması hakkında konuşan ünlü isim şunları söyledi: "Harika bir belediye. her yeri müzik yapmışlar 10 gün. Allah'a bin şükür çok yoğunuz ama gerçekten yoruldum yani. dinlenmek istiyorum. evden uzak kaldık ama bu tempoya da ihtiyacımız vardı. yaz bitiyor artık ufak ufak dinlemeye başlayacağız. "

"BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDI"

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun klibinde oynamak için estetik yaptırdığı haberleri hatırlatılan Berkay "Müzik aşığı bir kız. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Ona kendi şirketimizden bir iş çıkarıyoruz. Şarkısı hazır! Önümüzdeki günlerde de klip çekecek. Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı onu düzelttirdi. Ben kendisine öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" dedi.

İŞTE ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMİ...

Kaynak: Snob Magazin

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