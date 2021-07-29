Berkan Kutlu Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25.01.1998 doğum tarihli profesyonel futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür