Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu kaç yaşında, mevkisi ne? Berkan Kutlu hangi takımda oynuyor?
Transfer gündeminin sıcak isimlerinden biri haline gelen Berkan Kutlu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu kaç yaşında, mevkisi ne? Berkan Kutlu hangi takımda oynuyor?
Yeşil sahalarda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Berkan Kutlu transfer gündeminde de sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, İşte, detaylar..,
BERKAN KUTLU KİMDİR?
Doğum tarihi: 25 Ocak 1998
Kaç yaşında: 23 yaşında
Nereli: Monthey, İsviçre
Berkan İsmail Kutlu Orta saha pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da oynamaktadır.
KULÜP KARİYERİ
Berkan, 2018'de doğduğu şehrin takımı olan İsviçre 5. Amatör Lig ekiplerinden Monthey'den Sion'a giderek profesyonelliğe adım atmıştır. 2020-21 sezonu başında ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berkan, Süper Lig'deki ilk maçına 12 Eylül 2020 tarihinde oynanan ve Alanyaspor'un Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçla çıkmıştır.