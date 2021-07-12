Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu kaç yaşında, mevkisi ne? Berkan Kutlu hangi takımda oynuyor?

Transfer gündeminin sıcak isimlerinden biri haline gelen Berkan Kutlu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu kaç yaşında, mevkisi ne? Berkan Kutlu hangi takımda oynuyor?