Berk Taşkın: "Galibiyet serisi yakalamamız gerektiğinin farkındayız"

SAMSUN (İHA) – Samsunsporlu futbolcu Berk Taşın, ligin geri kalan bölümünde galibiyet serisi yakalamak zorunda olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, cumartesi günü oynayacağı Menemenspor maçı hazırlıklarına bugün Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan kırmızı-beyazlı ekipte deneyimli defans oyuncusu Berk Taşkın açıklamalarda bulundu.

"Galibiyet serisi yakalamamız gerektiğinin farkındayız"

Seri galibiyetler almaları gerektiğinin altını çizen Berk Taşkın, "Son maçta kötü bir mağlubiyet aldık ama önümüzde 11 maç daha var. Ümraniyespor maçını kazansaydık ilk 2 için büyük bir fırsatımız olacaktı. Kalan maçlarda matematiksel olarak şansımız bitmediği sürece ümidimizi kaybetmiyoruz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hafta sonu evimizde Menemenspor ile oynayacağız. Şu ana kadar evimizde hiç maç kaybetmedik. Bundan sonra bir galibiyet serisi yakalamamız gerektiğinin farkındayız. Bu maça da yenmek için çıkacağız. İnşallah 3 puanla ayrılırız. Taraftarımız olabildiğince bizleri desteklesinler. En son Ankaragücü'nde böyle bir atmosfer gördük. Geçen sene 3. Lig'de oynarken de Samsunspor'u takip ediyordum. Stat o zamanlar doluydu. Araya pandemi girdi. Umarım taraftarlarımız Ankaragücü maçından olduğu gibi ya da daha fazla bize destek olurlar. İçeride oynadığımız maçlarda taraftar her zaman en büyük gücümüz" dedi.

Stoper ve ön libero mevkiinde takıma katkı verdiğini belirten Taşkın, "İlk önce Fuat hocamız ön libero oynayabiliyorsun demişti. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi hocam bana nerede görev verirse elimden geldiğince adapte olabiliyorum. Nerede oynadığımın hiçbir önemi yok. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra da böyle devam edecek. Ön libero oynamakta da yabancılık çekmiyorum. Stoper ya da ön libero oynamak çok farklı gelmiyor. Ön liberoda oynarken stoperde oynadığından daha fazla koşuyorsun. Aralarındaki tek fark bu. Şu anki durumundan memnunum. Umarım hocamız da benden memnundur" diye konuştu.

Berk Taşkın bu sezon Samsunspor forması ile bu sezon 18 maça çıkıp, 1 gol atma başarısı gösterdi. - SAMSUN