Berk Balaban ilk kez resmi maçta görev aldı
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Berk Balaban ilk kez resmi maçta görev aldı

Berk Balaban ilk kez resmi maçta görev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasından sonra kaleye geçen 21 yaşındaki eldiven Berk Balaban, sarı-kırmızılı forma ile A Takım'daki ilk resmi maçına çıktı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasından sonra kaleye geçen 21 yaşındaki eldiven Berk Balaban, sarı-kırmızılı forma ile A Takım'daki ilk resmi maçına çıktı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St Johnstone ile oynadığı müsabakada genç kaleci Berk Balaban, sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Fernando Muslera'nın direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmasından sonra kaleye 58. dakikada Berk geçti. Teknik Direktör Fatih Terim, 21 yaşındaki kaleciyi Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil etti.

Berk Balaban kullanılan penaltı atışında topu çıkaramadı. - İSTANBUL

Berk Balaban ilk kez resmi maçta görev aldı
Berk Balaban ilk kez resmi maçta görev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldı
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