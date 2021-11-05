Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi - Haberler
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Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi

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Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi

Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Royal Antwerp karşısında attığı gol UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Royal Antwerp karşısında attığı gol Uefa Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Fenerbahçe'nin forveti Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı şık gol, UEFA tarafından düzenlenen ankette Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi. Berisha, 29. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında ceza sahası içinde yaptığı vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndermişti.

(İHA)

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