: Beril Işık kimdir? Kenan Işık'ın eşi Beril Işık kimdir? Beril Işık biyografisi!

20.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:11

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Beril Işık, "Vücudunu tutabiliyor ve dik durabiliyor" dedi. Sevindirici gelişme sonrası Beril Işık hakkında aramalar yapılırken Beril Işık kimdir ve Kenan Işık'ın eşi Beril Işık kimdir gibi soruların yanıtları arandı.

BERİL IŞIK KİMDİR?

Beril Işık Doğum tarihi: 1956

Beril Işık kaç yaşında: 64yaşında

Beril Işık nereli: Ağrı

Beril Işık eşi: Kenan Işık (e. 1981)

Beril Işık çocuklar: Ahmet Işık, Mehmet Işık

Beril Işık kitaplar: Aydınlıktan karanlığa iktidar: Orhan Pamuk romanlarında demiryolu

Kenan Işık

BERİL IŞIK BİYOGRAFİSİ!

Beril Işık, Edebiyat, Eleştiri, İnceleme, Kuram kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

1956'da Ağrı'da doğdu. 1972'de Nişantaşı Kız Lisesi'ni, 1978'de Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirdi. Aktif muayenehane hayatına son vererek 2004'te girdiği Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde 2008'de lisans, 2011'de yüksek lisans eğitimini tamamladı. Oyuncu Kenan Işık'ın eşidir.

Beril Işık tarafından yazılan son kitap "Aydınlıktan Karanlığa İktidar", okurların beğenisine sunulmuştur.

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