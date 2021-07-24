Bergama Belediyespor'un ilk transferi Gökhan
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Bergama Belediyespor'un ilk transferi Gökhan

Bergama Belediyespor'un ilk transferi Gökhan
Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig'de kongresini yapıp teknik direktörlük görevine Murat Yoldaş'ı getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan Bergama Belediyespor, ilk imzayı Karacabey Belediyespor'dan Gökhan Cingirt'e attırdı.

TFF 3'üncü Lig'de kongresini yapıp teknik direktörlük görevine Murat Yoldaş'ı getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan Bergama Belediyespor, ilk imzayı Karacabey Belediyespor'dan Gökhan Cingirt'e attırdı.

Kariyerinde daha önce Gümüşhanespor, Sultanbeyli Belediyespor ve Turgutluspor'da da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başkan Bilir Altay'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül

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