Bergama Belediyespor'da Arıkan dönemi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla kendisini düşme hattının kıyısında bulan Bergama Belediyespor'da Behram Üstün'ün yerine teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İbrahim Nadir Arıkan getirildi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla kendisini düşme hattının kıyısında bulan Bergama Belediyespor'da Behram Üstün'ün yerine teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İbrahim Nadir Arıkan getirildi. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Nadir Arıkan, 2010-11'de Bucaspor'da Süper Lig'de Samet Aybaba'nın, 2014-15'te ise Mustafa Bahadır'ın yardımcılığını üstlenmiştir. 49 yaşındaki teknik patron, Cüneyt Biçer'in yardımcısı olarak 2017'de Altay'da ve geçen sezon Turgutluspor'da şampiyonluk yaşamıştır. 14 yıl profesyonel sporculuk, 16 yıl antrenörlük görevinde bulunmuştur. Antrenörlüğün yanında akademisyen olan Nadir Arıkan ve ekibine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Nadir Arıkan, ilk teknik direktörlük deneyimini bu sezon Bucaspor 1928'de yaşamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı