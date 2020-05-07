Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler açıklandı

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler açıklandı
07.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:51

SAĞLIK Bakanlığı, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemlere ilişkin afişlerin iş yerlerine asılması istendi. İş yerinde kalabalığı engellemek için müşterilerin randevu ile kabul edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  

"Müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. Bu uygulama, müşterinin ya da personelin COVID-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştıracaktır. İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. İş yerinde hizmet verilecek koltuk-birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmelidir. İş yerindeki koltuk-birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmelidir. İş yerine maskesiz müşteri alınmamalıdır. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarabilir. İş yerine müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır. İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulmalıdır. İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalıdır, ortalıkta bırakılmamalıdır."'MALZEMELER TEK KULLANIMLIK OLMALI'Müşterilere hizmet verilirken, su hariç yiyecek ve içecek servisi yapılmayacağı belirtilen açıklamada, içeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi şeylerin bulundurulmaması gerektiği kaydedildi. Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılması, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrası tekstil malzemelerinin en az 60 derecede yıkanması gerektiği açıklamada yer aldı. 'FÖN MAKİNESİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA KULLANILMAMALI'Açıklamada, "Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, yüzde 70'lik alkol ile silinmelidir. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70'lik alkol ile silinmelidir. Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalıdır. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalıdır. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalıdır. Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmelidir. Saç kesimi esnasında yüze ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gereçlerin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalıdır" denildi.'SOSYAL MESAFEYE' UYARISIKadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmeti sunumunun geçici süreliğine durdurulması gerektiği kaydedilerek, "Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmelidir. Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir. Müşteriler iş yerinde belirlenen kurallara uymalı, diğer müşterilerle aradaki sosyal mesafeye dikkat etmelidir" denildi. 'ÇALIŞAN PERSONEL MASKE TAKMALI'Personelin vardiyalı çalıştırılması, çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması ve çalışan personelin tümünün kurala uygun maske takmasının gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Maske ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılığı olan personelin yüz koruyucu kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu her müşteri sonrasında yüzde 70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmelerini sağlanmalıdır. Bunun için, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için, bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. Çalışan personelin temaslı ya da izolasyonda olmadığından emin olunmalıdır." 'YÜZDE 70'LİK ALKOL İLE DEZENFEKTE EDİLMELİ'Temizliğin günlük olarak yapılması, sık kullanılan alanların daha sık temizlenmesi gerektiği belirtilerek, iş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 5 litre suya yarım çay bardağı sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyunun kullanılabileceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:  

"Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalıdır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silerek dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.  Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa, hemen arkasından yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkartıp iş yerindeki çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesini ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalaması sağlanmalıdır. İş yeri sık sık havalandırılmalıdır." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Deniz Gezmiş Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Falcao Fatih Terim Adem Ljajic Mert Hakan Yandaş Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Fatura Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 12:03:16. #1.15#
title