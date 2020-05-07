Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler açıklandı

SAĞLIK Bakanlığı, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemlere ilişkin afişlerin iş yerlerine asılması istendi. İş yerinde kalabalığı engellemek için müşterilerin randevu ile kabul edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. Bu uygulama, müşterinin ya da personelin COVID-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştıracaktır. İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. İş yerinde hizmet verilecek koltuk-birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmelidir. İş yerindeki koltuk-birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmelidir. İş yerine maskesiz müşteri alınmamalıdır. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarabilir. İş yerine müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır. İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulmalıdır. İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalıdır, ortalıkta bırakılmamalıdır."'MALZEMELER TEK KULLANIMLIK OLMALI'Müşterilere hizmet verilirken, su hariç yiyecek ve içecek servisi yapılmayacağı belirtilen açıklamada, içeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi şeylerin bulundurulmaması gerektiği kaydedildi. Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılması, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrası tekstil malzemelerinin en az 60 derecede yıkanması gerektiği açıklamada yer aldı. 'FÖN MAKİNESİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA KULLANILMAMALI'Açıklamada, "Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, yüzde 70'lik alkol ile silinmelidir. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70'lik alkol ile silinmelidir. Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalıdır. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalıdır. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalıdır. Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmelidir. Saç kesimi esnasında yüze ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gereçlerin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalıdır" denildi.'SOSYAL MESAFEYE' UYARISIKadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmeti sunumunun geçici süreliğine durdurulması gerektiği kaydedilerek, "Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmelidir. Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir. Müşteriler iş yerinde belirlenen kurallara uymalı, diğer müşterilerle aradaki sosyal mesafeye dikkat etmelidir" denildi. 'ÇALIŞAN PERSONEL MASKE TAKMALI'Personelin vardiyalı çalıştırılması, çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması ve çalışan personelin tümünün kurala uygun maske takmasının gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Maske ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılığı olan personelin yüz koruyucu kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu her müşteri sonrasında yüzde 70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmelerini sağlanmalıdır. Bunun için, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için, bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. Çalışan personelin temaslı ya da izolasyonda olmadığından emin olunmalıdır." 'YÜZDE 70'LİK ALKOL İLE DEZENFEKTE EDİLMELİ'Temizliğin günlük olarak yapılması, sık kullanılan alanların daha sık temizlenmesi gerektiği belirtilerek, iş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 5 litre suya yarım çay bardağı sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyunun kullanılabileceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalıdır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silerek dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa, hemen arkasından yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkartıp iş yerindeki çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesini ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalaması sağlanmalıdır. İş yeri sık sık havalandırılmalıdır."

Kaynak: DHA