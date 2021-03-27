Berat Albayrak iddiası yine çok konuşulacak! Bakan olarak geri dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Berat Albayrak iddiası yine çok konuşulacak! Bakan olarak geri dönüyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ekonomist İbrahim Kahveci, "Ben tekrar döneceğini düşünüyorum. En ideal gözüken yer Enerji Bakanlığı" ifadelerini kullandı.

TV5 kanalında yayınlanan Ekonomi ve Ötesi programında konuşan ekonomist İbrahim Kahveci, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'la ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia attı.

Son dönemde Kabine revizyonuyla ilgili birçok spekülasyon konuşulurken İbrahim Kahveci, Berat Albayrak için kabinede yeni bir bakanlık düşünüldüğünü dile getirdi.

Kahveci yaptığı açıklamada, "Berat Albayrak'ın ağırlığı piyasaya çöküyor. Sayın Albayrak'a muhtemelen bir yer bakılıyor. Ben tekrar döneceğini düşünüyorum. En ideal gözüken yer Enerji Bakanlığı. " ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak iddiası yine çok konuşulacak! Bakan olarak geri dönüyor
- Servet Uzun
Servet Uzun

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Semih Yalçın Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Bahar Candan Şeyma Subaşı Jason Statham
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berat Albayrak iddiası yine çok konuşulacak! Bakan olarak geri dönüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 01:11:06. #1.16#
title