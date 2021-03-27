Berat Albayrak iddiası yine çok konuşulacak! Bakan olarak geri dönüyor

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ekonomist İbrahim Kahveci, "Ben tekrar döneceğini düşünüyorum. En ideal gözüken yer Enerji Bakanlığı" ifadelerini kullandı.