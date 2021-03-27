Berat Albayrak iddiası yine çok konuşulacak! Bakan olarak geri dönüyor
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ekonomist İbrahim Kahveci, "Ben tekrar döneceğini düşünüyorum. En ideal gözüken yer Enerji Bakanlığı" ifadelerini kullandı.
TV5 kanalında yayınlanan Ekonomi ve Ötesi programında konuşan ekonomist İbrahim Kahveci, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'la ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia attı.
Son dönemde Kabine revizyonuyla ilgili birçok spekülasyon konuşulurken İbrahim Kahveci, Berat Albayrak için kabinede yeni bir bakanlık düşünüldüğünü dile getirdi.
Kahveci yaptığı açıklamada, "Berat Albayrak'ın ağırlığı piyasaya çöküyor. Sayın Albayrak'a muhtemelen bir yer bakılıyor. Ben tekrar döneceğini düşünüyorum. En ideal gözüken yer Enerji Bakanlığı. " ifadelerini kullandı.