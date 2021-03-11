Albayrak geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklenince, 'yeni görev' iddiaları güçlendi

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Son haftalarda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni görev verileceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Albayrak'ı muhalefete karşı koruması ve yaptığı projelerden övgüyle bahsetmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Türkiye'nin son haftalardaki gündem konularından biri eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Özellikle muhalefet kanadının sürekli olarak eleştirdiği Albayrak'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı.

ALBAYRAK'IN YAPTIĞI İŞLERDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

İlk olarak AK Parti İzmir İl Kongresi'nde Albayrak ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak'ın yaptığı işlerden övgüyle bahsetti.

"DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak grup toplantısında da 4 yerde Berat Albayrak'tan bahsetti ve "Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza" ifadelerine yer verdi.

"BERAT BEY'LE İLGİLİ BÖLÜM ERDOĞAN'IN YAZILI KONUŞMASINDA YOKTU"

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarlarından Abdulkadir Selvi, "İlginç olanı, Berat Bey'le ilgili bölüm Erdoğan'ın yazılı konuşmasında yoktu. Konuya girdi, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti" ifadelerine yer verdi.

MECLİS KULİSLERİNİ HAREKETLENDİRDİ

Selvi daha sonra Erdoğan'ın bu konuşmasının Meclis kulislerini hareketlendirdiğini aktararak, "Berat Albayrak'a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara neden oldu" dedi.