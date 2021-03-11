Albayrak geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklenince, 'yeni görev' iddiaları güçlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Albayrak geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklenince, 'yeni görev' iddiaları güçlendi

11.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:58

Son haftalarda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni görev verileceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Albayrak'ı muhalefete karşı koruması ve yaptığı projelerden övgüyle bahsetmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Türkiye'nin son haftalardaki gündem konularından biri eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Özellikle muhalefet kanadının sürekli olarak eleştirdiği Albayrak'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı.

ALBAYRAK'IN YAPTIĞI İŞLERDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

İlk olarak AK Parti İzmir İl Kongresi'nde Albayrak ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak'ın yaptığı işlerden övgüyle bahsetti.

"DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak grup toplantısında da 4 yerde Berat Albayrak'tan bahsetti ve "Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza" ifadelerine yer verdi.

"BERAT BEY'LE İLGİLİ BÖLÜM ERDOĞAN'IN YAZILI KONUŞMASINDA YOKTU"

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarlarından Abdulkadir Selvi, "İlginç olanı, Berat Bey'le ilgili bölüm Erdoğan'ın yazılı konuşmasında yoktu. Konuya girdi, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti" ifadelerine yer verdi.

MECLİS KULİSLERİNİ HAREKETLENDİRDİ

Selvi daha sonra Erdoğan'ın bu konuşmasının Meclis kulislerini hareketlendirdiğini aktararak, "Berat Albayrak'a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara neden oldu" dedi.

Albayrak geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklenince, 'yeni görev' iddiaları güçlendi

İlgili Haberler

2020-2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları
2020-2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Caner Erkin Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Albayrak geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklenince, 'yeni görev' iddiaları güçlendi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:00:25. #1.15#
title