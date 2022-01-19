Benzine zam mı geldi? Benzin zammı ne kadar? Güncel benzin fiyatları.. 20 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir benzin ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Son dakika haberlerinin ardından Benzine zam mı geldi? Benzin zammı ne kadar? 20 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir benzin ne kadar? sorularının yanıtı merak edildi. Güncel benzin fiyatları..

Benzine zam mı geldi? Benzin zammı ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. Benzine zam mı geldi? Motorine zam var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Benzin zammı ne kadar? Güncel benzin fiyatları.. 20 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir benzin ne kadar?

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyordu. Önceki gün motorine zam gelmesinin ardından bugün de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 46 kuruş zam yapıldı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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