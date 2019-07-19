Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 7.02 liradan 6,91 liraya, Ankara'da 7.16 liradan 7.05 liraya, İzmir'de ise 7.15 liradan 7,04 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA