Haberler

Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akaryakıta gece yarısı gelen zamların ardından pompaya bu kez indirim göründü. Motorine 3,70 TL, benzine ise 2,20 TL indirim yapılacak. Ancak bu indirimlerin eşel mobil uygulaması nedeniyle yüzde 25'i pompaya yansıyacak.

  • Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine 93 kuruş zam yapıldı.
  • Yarından itibaren motorinde 3,70 TL, benzinde 2,20 TL indirim bekleniyor.
  • Motorin fiyatları İstanbul'da 77,65 TL, Ankara'da 78,77 TL, İzmir'de 79,05 TL seviyesine yükseldi.

Gece yarısı yapılan zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor. Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen gelişmeler dikkat çekti. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam yapılırken, sabah saatlerinde bu kez indirim haberi geldi.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar, brent petrol fiyatlarını doğrudan etkilerken, bu durum Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansımayı sürdürüyor.

ZAM SONRASI İNDİRİM GELİYOR

Zamların ardından motorin fiyatı bazı bölgelerde 80 TL’yi aşarken, yeni düzenlemeyle yarından itibaren motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim yapılması bekleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Yapılacak indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak, kalan yüzde 25’lik bölümün ise pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Ancak nihai fiyat değişiminin üst makamların kararıyla netleşeceği ifade ediliyor.

FİYATLAR 80 TL SINIRINA DAYANDI

Son zamların ardından motorin fiyatları İstanbul’da 77,65 TL, Ankara’da 78,77 TL, İzmir’de ise 79,05 TL seviyesine yükseldi. Doğu illerinde ise motorin 81 TL’ye yaklaşırken, benzin fiyatı 66 TL sınırına dayandı. Benzin fiyatları ise İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL olarak güncellendi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası

Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de tarihi karar
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi

Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanacağını duyunca böyle tepki verdi
İşte parmağı kopan Noa Lang'ın son hali

Parmağı kopmuştu! İşte son hali
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası

Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de tarihi karar
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti

Çifte zam geldi! Bir psikolojik sınır daha aşıldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi

Dünyanın beklediği çağrıyı yaptı