Benzema, Real Madrid tarihinin en iyilerinden mi?

26.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:13

Karim Benzema, bu sezon şu ana dek ligde oynadığı 17 maçta 12 gol ve beş asist, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı altı maçta ise dört gol ve iki asistle oynadı. Toplamda 23 maçta 16 gol ve yedi asistle oynamasını yanı sıra takımının ligde oynadığı 18 maçın yalnızca birinde forma giymedi, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki tüm maçlarda oynadı.

2005 yılında Lyon’dan 35 milyon euro bedelle transfer edilen Fransız yıldız, Real’deki 15. sezonunu geçiriyor. Benzema, şu an takımının en önemli hücum gücü konumunda. Cristiano Ronaldo’nun ayrılmasının ardından gol yükü de artan oyuncu, bu yükü taşıyabildiğini geçen sezondan beri gösteriyor. Özellikle bu yıl, takımının düzenli gol atan tek oyuncusu konumunda.

Geride kalan 23 maçta 16 gol bulan Benzema’nın ardından Real’in en golcü futbolcusu üç golle Sergio Ramos. Bu durum, tek başına Benzema’nın Real için önemini açıklıyor.

Benzema iyi bir sezon geçirmenin yanı sıra, geri kalan 14 sezonda başardıklarıyla, futbol tarihinin en başarılı ve görkemli kulüplerinden Real Madrid’in tarihininde hâli hazırda özel bir yer edinmiş durumda.

Fransız golcü şu ana dek eflatun-beyazlı formayla 488 maça çıktı ve Real formasını en çok giyen ilk 10 isim arasında yer almaya oldukça yakın. Kulüp efsanelerinden Raul Gonzalez’in Real formasıyla 741, Iker Casillas ve Manuel Sanchis’in ise 725 maça çıktığını belirtmekte fayda var.

Real ile 14 yılı geride bırakan Benzema, aynı zamanda kulübün en başarılı dönemlerinin birinde bu takımda yer aldı. Benzema’nın Real kariyerinde dördü Şampiyonlar Ligi kupası olmak üzere tam 17 kupa bulunuyor. Golcü futbolcu bu kategoride ilk 10’da yer alıyor. Ondan fazla kupa kazanan isimlere bakılacak olursa Benzema’nın Real tarihindeki yeri daha iyi anlaşılabilir: Paco Gento (23), M. Sanchis (21), Sergio Ramos ve Marcelo (20), Jose Antonio Camacho ve Casillas (19), Chendo (18); Alfredo Di Stefano, Benzema ve Fernando Hierro (17).

Benzema, Real formasıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde de önemli bir yer edindi. Fransız futbolcu Devler Ligi’nde 52’si Real Madrid formasıyla olmak üzere attığı 64 golle bu kategoride dördüncü sırada. Benzema’nın önünde yalnızca C. Ronaldo (128 gol), Lionel Messi (114 gol) ve Raul (71 gol) yer alıyor.

Son olarak Real Madrid tarihinin en golcü isimlerine bakarsak, bir kez daha Benzema’nın Real Madrid tarihinde yer edindiğini görebiliriz. Lyon doğumlu forvet, 488 kez giydiği Real formasıyla 238 gole imza attı ve kulübün en golcü altıncı futbolcusu oldu. Yani Benzema, Madrid’de şu ana dek maç başına 0,49 gol attı. Benzema’dan daha fazla gol atan isimler 451 golle Ronaldo, 323 golle Raul, 308 golle Di Stefano, 290 golle Santillana ve 242 golle Frenc Puskas.

Görünen o ki Benzema’nın beş gol daha atıp Puskas’ı arkasında bırakması çok vaktini almayacak ve Fransız futbolcu Real Madrid tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırac