Benoit Bastien kimdir? Ajax - Beşiktaş maçı hakemi Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, nereli? Benoit Bastien hangi ülkenin hakemidir?

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BENOİT BASTİEN KİMDİR?

Benoît Bastien (d. 17 Nisan 1983), Fransız futbol hakemidir. Kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Genellikle Ligue 1 karşılaşmalarında görevlendirilen Bastian, 2014 yılından itibaren uluslararası karşılaşmalarda da görevlendirilmektedir.

Benoît Bastien doğum tarihi : 17 Nisan 198

17 Nisan 198 Benoît Bastien kaç yaşında : 38 yaşında

38 yaşında Benoît Bastien nereli : Fransa

Fransa Benoît Bastien mesleği ne : Hakem

Fransız hakem 20 Ekim 2016'da oynanan, Manchester United'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında da görev almıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

28 EYLÜL AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİMDİR?

28 Eylül Salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. grup maçı Ajax-Beşiktaş maçının hakemi Benoît Bastien oldu. Baş hakem Benoit Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacaktır. 4. hakem olarak Jeremei Pignard görev alacaktır.

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