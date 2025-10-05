Benfica Porto CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Liga Benfica Porto maçı ne zaman?

Portekiz futbolunun iki ezeli rakibini karşı karşıya getirecek Benfica– Porto maçı öncesinde spor tutkunlarının aklındaki en önemli soru, "Maç ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?" oldu. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olması beklenen bu heyecan dolu karşılaşma öncesi, canlı yayın bilgileri ve izleme alternatifleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Benfica- Porto maçına dair yayın saati, kanal bilgisi ve canlı izleme detaylarıyla ilgili tüm merak edilenler…

BENFICA - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Liga NOS'un dev karşılaşması Benfica ile Porto arasında oynanacak. Mücadele, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın şeklinde izlenebilir.

BENFICA - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica - Porto maçı, 5 Ekim Pazar günü oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati 23:15 olarak açıklandı.

BENFICA - PORTO MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç henüz başlamadığı için skor bilgisi bulunmamaktadır.

Karşılaşma başladıktan sonra canlı skor, gol gelişmeleri ve önemli anlar anlık olarak güncellenecektir.

BENFICA - PORTO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz Liga NOS'un bu haftaki önemli mücadelesi, Lizbon şehrinde yer alan Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.

Benfica kendi sahasında, ezeli rakibi Porto'yu ağırlayacak.