Benfica'nın, Talisca'nın transferi üzerinden şike yaptığı iddia edildi
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Benfica'nın, Talisca'nın transferi üzerinden şike yaptığı iddia edildi

13.11.2020 09:58 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:44

Portekiz'de Benfica'ya yapılan şike baskınının detayları ortaya çıkmaya başladı. Polisin, Talisca transferi üzerinden şike organizasyonu yapıldığı yönündeki iddiaları incelediği ortaya çıktı.

Portekiz'de şike soruşturması kapsamında incelemeye alınan Benfica'nın, tanıdık bir ismin transferindeki işlemlerinin de şüpheli görüldüğü belirtildi. Portekiz basınından Record'un haberine göre kiralık olarak Beşiktaş'ta da oynayan Anderson Talisca'nın 2014 yılındaki transferi, şikeye yol açmış olabilecek bazı para transferleri içeriyor ve Portekiz polisi de bu belgeleri araştırıyor.

İhbar üzerine Benfica'nın tesislerine baskın düzenleyen polisin, Talisca transferiyle ilgili tüm belgelere de el koyduğu kaydedildi.

ŞAMPİYONLUK KARŞILIĞI TRANSFER

Braga'nın 2009/10 yılında Benfica'ya şampiyonluğu bilerek verdiği ve Talisca'nın menajeri üzerinden bunun organize edildiği iddialarının olduğu öne sürüldü.

O dönem Braga Başkanı olan Antonio Salvador'un, 4 yıl sonra Talisca'nın menajerinin de yer aldığı şirkette yönetici pozisyonuna geldiği ve Talisca transferinde bu şirkete de 400 bin euro komisyon ödendiği bilgisi paylaşıldı. Bu bedelin de, 2009/10 yılında şampiyonluğun kaybedilmesi karşılığında ödenmesi gereken bedelin bir parçası olduğu iddialarının olduğu vurgulandı. Braga cephesinin iddiaları tamamen reddettiği kaydedilirken, Portekiz polisinin araştırmasının ise sürdüğü aktarıldı.

Benfica'nın, Talisca'nın transferi üzerinden şike yaptığı iddia edildi
Haber Yorumları (2)
FENERBAHÇE: biz senin halinden anlarız kardeşim. . . :(
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
...: ulan gsli nasıl kudurduysan ismini fenerbahçe yapıp yazmış bir de . d
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500
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