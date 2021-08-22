Benfica ile ilişkileri iyi olan Fatih Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası tavır değiştirdi

Gedson Fernandes, Benfica maçlarında kadroya alınmıyor. Portekiz ekibi oyuncuyu elde tutacağını ifade etse de hiç şans verilmemesi birçok spekülasyon doğurdu. G.Saray'dan yapılan 7 milyon euroluk teklif reddedildi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı önceliğin Siyah-Beyazlılar'a verildiği iddia edildi. Terim, önceliğin G.Saray'da olduğunu düşünüyordu fakat bu gelişme can sıktı. Gedson transferinin G.Saray için rafa kalktığı konuşuluyor.