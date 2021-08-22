Benfica ile ilişkileri iyi olan Fatih Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası tavır değiştirdi
Gedson Fernandes, Benfica maçlarında kadroya alınmıyor. Portekiz ekibi oyuncuyu elde tutacağını ifade etse de hiç şans verilmemesi birçok spekülasyon doğurdu. G.Saray'dan yapılan 7 milyon euroluk teklif reddedildi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı önceliğin Siyah-Beyazlılar'a verildiği iddia edildi. Terim, önceliğin G.Saray'da olduğunu düşünüyordu fakat bu gelişme can sıktı. Gedson transferinin G.Saray için rafa kalktığı konuşuluyor.
Siyah-Beyazlılar, 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarihe dek transferleri bitirmeye çalışıyor. Bu sebeple Kara Kartal, Gedson transferinde gaza bastı. Beşiktaş'ın bir kiralama teklifi yaptığı, Benfica'nın da buna sıcak baktığı iddia edildi.
DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Gedson'un daha fazla gelir getirme ihtimaline karşın öncelik Beşiktaş'a verildi. Benfica, Devler Ligi'nden ötürü Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
7 MİLYON EURO REDDEDİLDİ
Galatasaray, peşin ödemeli olarak Gedson için tam 7 milyon euroluk net teklif yaptı. Buna bonuslar dahil değil. Ancak Benfica, bu teklifi geri çevirdi. Portekiz ekibi Gedson'dan 15-16 milyon euro seviyelerinde gelir bekliyor.