Benfica Fenerbahçe ilk 11'ler, kadroda kimler var?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Estadio de Luz'da oynanacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Peki, Benfica Fenerbahçe ilk 11'ler, kadroda kimler var?

Mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İlk maç Kadıköy'de golsüz berabere tamamlanmıştı. Rövanşta kazanan taraf, grup aşamasına adını yazdıracak. İşte, Benfica Fenerbahçe ilk 11'leri!

FENERBAHÇE'DE KADRO DURUMU

Sarı-lacivertli ekipte yeni transferler Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, UEFA listesinde yer almadıkları için Benfica karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Becao, Diego Carlos ve Mert Hakan Yandaş da kadroda bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun'un yerine UEFA listesine Cengiz Ünder dahil edildi. Mourinho'nun tercihine göre Cengiz Ünder maç kadrosunda yer alabilecek.

BENFİCA – FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Benfica : Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic.

Fenerbahçe : İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En Nesyri.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN DURUMU

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Kerem Aktürkoğlu, Benfica rövanşında yedek kulübesinde başlayacak. Teknik ekibin planına göre milli futbolcuya maçın ilerleyen dakikalarında süre verilmesi bekleniyor.

