Benfica 7 - 0 Fenerbahçe gerçek mi, Benfica 7 - 0 Fenerbahçe ne zaman oynandı?

Futbol dünyasında zaman zaman ortaya atılan iddialar arasında yer alan "Benfica 7 - 0 Fenerbahçe" sonucu sosyal medyada da zaman zaman gündeme geliyor. Ancak birçok kişi bu maçın ne zaman oynandığını ya da gerçekten oynanıp oynanmadığını merak ediyor. Gerçekten böyle bir skorla sonuçlanan bir mücadele oldu mu?

BENFİCA 7 - 0 FENERBAHÇE GERÇEK Mİ?

Fenerbahçe ise Şampiyon Kulüpler Kupası'na uzun aradan sonra dönüş yapmıştı. Kadroda tecrübeli isimler yer alsa da, Portekiz'de zorlu bir randevu onları bekliyordu

Evet, Benfica 7–0 Fenerbahçe skoru kesinlikle gerçektir. Bu tarihi karşılaşma 17 Eylül 1975 tarihinde, 1975–76 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nın (bugünkü adıyla Şampiyonlar Ligi) ilk tur ilk maçı olarak oynandı. Estádio da Luz'da gerçekleşen mücadelede Benfica, 7 gollü galibiyet elde etti.

1975'te Portekiz'de dün gece yaşanan olay gibi belleklere kazınan tarihi skor, hâlâ futbol gündemini meşgul ediyor: Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası mücadelesi 7–0 bitti.