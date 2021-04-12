Belözoğlu çıldırdı! Kaçan gol sonrası masayı tekmeledi

Emre Belözoğlu, Serdar Aziz'in kaçırdığı gol sonrası sinirden çılgına döndü. Bomboş pozisyonu değerlendiremeyen Serdar'a öfkelenen Belözoğlu, hıncını masadan aldı. Genç teknik adam, birkaç kez masayı tekmeledi. Emre Belözoğlu'nu teknik ekipteki arkadaşları yatıştırdı.

Emre Belözoğlu'nun siniri saha dışına da yansıdı. Futbolculuk dönemindeki agresifliğini saha dışına yansıtıp yansıtmayacağı tartışılan genç teknik adam, 3'üncü maçında sinirden küplere bindi.

ÖFKESİNE YENİK DÜŞTÜ

Belözoğlu, kornerde seken topa boş haldeyken kötü bir vuruş yapan Serdar'a öfkesini masadan çıkardı. Belözoğlu, birkaç kez masayı tekmeledikten sonra da büyük üzüntü yaşadı.

TEKNİK EKİP SAKİNLEŞTİRDİ

Kaçan pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamayan Belözoğlu'nu teknik ekipteki arkadaşları sakinleştirdi. Belözoğlu, diğer iki maça nazaran bu karşılaşmada daha heyecanlı ve agresifti.