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Bellona Kayseri'de ayrılık

Bellona Kayseri'de ayrılık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Aclan Kavasoğlu ile yollar ayrıldı.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Aclan Kavasoğlu ile yollar ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda ayrılık. Geçtiğimiz günlerde Başantrenör Ayhan Avcı'nın yerine gelen Aclan Kavasoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı takımın başında 3 maça çıkan Kavasoğlu 3 mağlubiyet aldı.

Bellona Kayseri Basketboldan yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Aclan Kavasoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Bellona Kayseri'de ayrılık

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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