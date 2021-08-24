Bellona Kayseri Basketbol'un fikstürü belli oldu
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Bellona Kayseri Basketbol'un fikstürü belli oldu

Bellona Kayseri Basketbol'un fikstürü belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belirlendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belirlendi. Bellona Kayseri sezonu iç saha maçıyla açacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belirlendi. Bellona Kayseri sezonu iç saha maçıyla açacak. 2021-2022 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında sahasında ÇBK Mersin'i konuk edecek sarı kırmızılı ekip, ilk yarının son maçını ise deplasmanda Galatasaray maçıyla noktalayacak. Sarı kırmızılılar 9. hafta Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 10. hafta Fenerbahçe ile evinde oynayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) YouTube kanalından da canlı yayınlanan kura çekimine; TBF Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetçioğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bellona Kayseri Basketbol'un 13 haftalık ilk yarı lig fikstürü şöyle:

1.Hafta ÇBK Mersin (İ)

2.Hafta Antalya 07 Basket (D)

3.Hafta Hatayspor (İ)

4.Hafta Nesibe Aydın (D)

5.Hafta İzmit Belediye (İ)

6.Hafta OGM Ormanspor (D)

7.Hafta Beşiktaş (İ)

8.Hafta Elazığ İl Özel İdare (D)

9.Hafta Bursa BŞB. (İ)

10.Hafta Fenerbahçe (İ)

11.Hafta Botaş (D)

12.Hafta Çankaya Üniversitesi (İ)

13.Hafta Galatasaray (D)

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Bellona Kayseri Basketbol'un fikstürü belli oldu
Bellona Kayseri Basketbol'un fikstürü belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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