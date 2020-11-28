Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor: 107-54
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Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor: 107-54

28.11.2020 18:25 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:29
Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor: 107-54

SALON: Kadir Has HAKEMLER: Erşan Kartal, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü, Ayşegül 9, Gülse 10, Fatma, Harrigan 19, Brown 22, Gemelos 13, Esra 14, Harris 20 SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Nurgül, Dilan, Madden 26, Nazlı 12, Zeynep Sude 2, Fatma Dilara...

SALON: Kadir Has 

HAKEMLER: Erşan Kartal, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu 

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü, Ayşegül 9, Gülse 10, Fatma, Harrigan 19, Brown 22, Gemelos 13, Esra 14, Harris 20 SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Nurgül, Dilan, Madden 26, Nazlı 12, Zeynep Sude 2, Fatma Dilara 4, Bilgesu, Sema Nur, Elif 2, Neslihan 8  1'İNCİ PERİYOT: 23-15 DEVRE: 47-31 

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75 - 41 

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Samsun Canik Belediyespor'u 107-54 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayı ile Samsun Canik Belediyespor'dan Madden oldu. 

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- Kayseri
Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor: 107-54
Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor: 107-54
Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor: 107-54
Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor: 107-54

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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