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Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Ankara ekibi Nesibe Aydın'a 81-72 mağlup etti.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Ankara ekibi Nesibe Aydın'a 81-72 mağlup etti.

Salon: Ankara TOBB ETÜ

Hakemler: Semih Vural xx, Mehmet Onur Sönmez xx, Eyyüp Ayhan xx

Nesibe Aydın: Kamile Nacickaite xxx (16), Harika Gözde Eldaş xx (9), Katsiaryna Snytsina xx (14), Thomas xx (12), Coates x (7), Merve Uygül x (4), Gülşah Duman Bıçakçı x (8), Hülya Çoklar Asarcıklı xx (11), Meltem Yıldızhan x

Bellona Kayseri Basketbol: Brooque Williams xxx (19), Destinu Slocum xxx (25), Egle Sventoraite xx (15), Meltem Topaloğlu x (2), Sevgi Tonguç x (4), Zeynep Öykü Kalbisağde x (2), Gizem Tüzün x (5)

1. Periyot: 25-17

Devre: 46-37

3. Periyot: 66-57 - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

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