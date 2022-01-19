Bellona Kayseri Basketbol'da yeni transfer sağlık kontrolünden geçti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bellona Kayseri Basketbol'da yeni transfer sağlık kontrolünden geçti

Bellona Kayseri Basketbol'da yeni transfer sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da yeni transferi ABD'li Sheylani Peddy, sağlık kontrolünden geçti.

KAYSERİ (İHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da yeni transferi ABD'li Sheylani Peddy, sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un 34 yaşındaki transferi Sheylani Peddy, Memorial Hastanesi'nde kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, dahiliye, EKG ve efor testinden geçti. Sağlık kontrolünden geçirilen ABD'li sporcu ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldı.

Sağlık kontrolünden sonra açıklamalarda bulunan Peddy, Kayseri'ye daha önce 1 kez rakip olarak geldiğini ve şehir hakkında çok fazla bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sheylani Peddy, Play-Off'ları zorlamak istediklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol'da yeni transfer sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Kayseri, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title