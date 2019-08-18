Bellona Kayseri Basketbol'da transfer
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Ceyda Kozluca'yı kadrosuna kattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Ceyda Kozluca'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kayseri ekibi, 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Ceyda Kozluca ile 1 yıllığına anlaştı.
Son olarak İzmit Belediyespor takımında oynayan 1.79 metre boyundaki oyuncu, kısa süre içinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.