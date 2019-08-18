Bellona Kayseri Basketbol'da transfer

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Ceyda Kozluca'yı kadrosuna kattı.

18.08.2019 16:28
Bellona Kayseri Basketbol'da transfer

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Ceyda Kozluca'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kayseri ekibi, 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Ceyda Kozluca ile 1 yıllığına anlaştı.
Son olarak İzmit Belediyespor takımında oynayan 1.79 metre boyundaki oyuncu, kısa süre içinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.