Bellona Kayseri Basketbol'da transfer

18.08.2019 16:28

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Ceyda Kozluca'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kayseri ekibi, 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Ceyda Kozluca ile 1 yıllığına anlaştı.

Son olarak İzmit Belediyespor takımında oynayan 1.79 metre boyundaki oyuncu, kısa süre içinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

Kaynak: AA